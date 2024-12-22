В то же время это позволит сохранить жизни украинских солдат, отмечает Нарожный.

Украина может масштабировать проведение атакующих операций без использования пехоты.

Об этом в эфире "Radio NV" сказал военный эксперт, основатель БО "Реактивная почта" Павел Нарожный, комментируя первую полностью роботизированную атаку Сил обороны Украины.

"Это специальные роботизированные платформы, на них устанавливаются пулеметы, даже гранатометы. Это все дело подходит очень близко к вражеским позициям. И их уничтожают", - сказал Нарожный.

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В то же время эксперт отметил, что подобные операции не смогут полностью заменить пехоту на фронте.

"Для того, чтобы захватить вражескую траншею, вражеские позиции, надо, чтобы туда зашел наш пехотинец - живой человек своими ногами. Да, какой-то штурм, нанести огневое поражение эти роботы могут. Но полностью заменить пехоту они не смогут. Конечно, во время такого штурма мы рискуем роботизированной платформой, а враг рискует живыми людьми. Надо это направление развивать. Чтобы уничтожать живую силу и технику противника без риска наших людей. Но все равно роботизированные платформы нашу пехоту заменить не смогут", - добавил Нарожный.

Роботизированная операция ВСУ: что известно

Ранее УНИАН писал, что Силы обороны Украины провели первую полностью роботизированную операцию без привлечения пехоты. Для нее использовались наземные и воздушные дроны.

По мнению генерал-лейтенанта в отставке Игоря Романенко, увеличение количества таких операций позволит Украине выйти из "тупика" в войне, о котором ранее писал экс-главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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