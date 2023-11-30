В России приговорили к 12 годам колонии украинского военнослужащего Павла Запорожца. Об этом пишет пропагандистское издание ТАСС.

Следствие обвинило его в покушении на совершение теракта в Херсоне 9 мая 2022 года, когда город был в оккупации. Прокурор требовал назначить ему 13 лет колонии. "Суд постановил признать виновным Запорожца и назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет", - заявил судья.

Запорожец признал вину и потребовал, чтобы его признали военнопленным и обращались с ним в рамках 3-й Женевской конвенции. Он намерен обжаловать приговор.

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Детали дела Запорожца:

20 сентября в суде мужчина рассказал, что в ночь на 9 мая пытался установить взрывчатку на дороге, по которой должен был следовать патруль с вооруженными захватчиками.

"Главным условием при разработке плана операции было исключение жертв среди мирного населения. Так как оккупационными властями был введен комендантский час, наличие гражданских людей в 3 часа ночи на улице было исключено", - цитирует его Мемориал.

Его задержали и привезли в здание Херсонской военной администрации, где избивали и пытали. Кроме того, он три месяца подвергался истязаниям, избиениям и пыткам током в ИВС Херсона.

"Все вышеперечисленное я оглашаю, чтобы передать суду главную мысль: на территории Херсона произошло преступление - оно было совершено не мной, гражданином Украины, который защищает свою родину и выполняет конституционный долг и данную присягу. Было совершено преступление военнослужащими РФ, обстреляны жилые дома, уничтожены жилые постройки, я был похищен и подвергся пыткам, меня незаконно вывезли на территорию Автономной республики Крым", - добавил он.

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