Это касается и системы Patriot, которая размещена в Польше.

Соединенные Штаты Америки пока не будут передавать Украине дополнительный зенитно-ракетный комплекс Patriot. Как передает корреспондент УНИАН, об этом министр обороны США Ллойд Остин заявил на пресс-конференции после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн-23"), которое проходило в Брюсселе в штаб-квартире НАТО.

В частности, у него спросили, отправят ли США в Украину дополнительную систему Patriot, учитывая то, что Германия объявила о еще одном "Patriot", а Италия о еще одной системе SAMP/T.

Министр обороны США заявил, что вопрос противовоздушной обороны уже долгое время находится на первом месте повестки дня.

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Он сказал, что на протяжении месяцев подчеркивает важность предоставления Украине дополнительных средств ПВО.

По его словам, США уже передали Украине один "Patriot". В то же время президент Джо Байден, советник по национальной безопасности Джейк Салливан, государственный секретарь Энтони Блинкен и он уделяют много времени, чтобы поощрять другие страны обеспечить Украину дополнительными возможностями.

"Речь идет не только о "Patriot", но и о NASAMS, SAMP/T и наборе возможностей, в которых нуждается Украина. И она нуждается в перехватчиках, чтобы дополнить платформы. У меня сегодня нет никаких объявлений по батареям Patriot, но я могу вам сказать, что продолжаю работать над этим", - подчеркнул Остин.

Он добавил, что поддерживает постоянный контакт с украинскими коллегами.

"Мы сделаем все возможное, чтобы убедиться, что они получат возможности, в которых нуждаются", - сказал Остин.

Министр обороны США подчеркнул, что работа по ПВО ведется на ежедневной основе. При этом, он не подтвердил информацию в медиа о передислокации системы Patriot из Польши в Украину.

"Я вам скажу, что в Польше не будет изменения относительно покрытия "Patriot" (воздушного пространства - УНИАН)", - отметил Остин.

Отдельно он заявил, что Нидерланды возглавляют "разумную инициативу" по сбору и поставке системы "Patriot" в Украину. В частности, правительство Нидерландов обязалось предоставить много ключевых компонентов из собственных запасов и призывает другие страны помочь с остальными компонентами.

Также министр обороны США подтвердил, что Италия передаст Украине вторую систему SAMP/T.

Patriot для Украины - последние новости

Как сообщал УНИАН, 11 июня президент Владимир Зеленский заявил, что Украина ожидает положительного решения относительно получения еще двух-трех зенитно-ракетных комплексов Patriot. По этому вопросу ведется работа с США и некоторыми европейскими партнерами.

"Мы работаем с партнерами - с США и некоторыми другими европейскими партнерами. Пока не хочу говорить с кем из Европы, потому что ждем подтверждения именно тех решений о которых вы спросили", - отметил Зеленский.

В то же время в Польше выступили против передачи Украине системы Patriot. Глава польского Бюро нацбезопасности Яцек Севера заявил, что такая информация вызывает тревогу.

"Перемещать всю батарею Patriot очень опасно... безопасность Польши снижается...", - объяснил он.

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