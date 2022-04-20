Больницы заполнены ранеными противниками, поделился глава Луганской ОВА.

В Луганской области ночь на среду, 20 апреля, была относительно спокойная, противник уже не так вдохновлен.

Противник понес серьезные потери - тела оккупантов возят грузовиками, рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Больницы заполнены ранеными орками, КамАЗами где-то ближе в Луганск свозят трупы, а техника остается", - поделился чиновник.

Напомним, Россия рано утром 24 февраля вторглась в Украину.

Противник сначала сбрасывал бомбы на военные объекты, а потом атаковал и мирных людей, в частности, наносил удары по населенным пунктам, которые находятся на Донбассе.

18 апреля секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов сообщил, что враг пытался прорвать нашу оборону почти по всей линии фронта Луганской, Донецкой и Харьковской областей.

По сведениям Генерального штаба Вооруженных сил Украины, в нашей стране уже уничтожены около 20 900 оккупантов.

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