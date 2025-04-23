По мнению Мусиенко, "праздничная пауза" в боевых действиях имела более информационно-пропагандистскую плоскость.

Объявленное кремлевским диктатором Владимиром Путиным "пасхальное перемирие" могло быть направлено на улучшение тактических позиций, чтобы потом сделать прорыв. Однако, как заявил в эфире телемарафона военнослужащий ВСУ, военный эксперт Александр Мусиенко, противнику, по состоянию на сейчас, это не удалось.

По его словам, на некоторых участках на Пасху действительно фиксировалось уменьшение обстрелов и количества ударов. В то же время в подавляющем большинстве на фронте было неспокойно - происходили штурмы украинских позиций, противник атаковал беспилотниками, артиллерией.

"То есть ситуация оставалась напряженной. Могла ли Россия воспользоваться определенными возможностями? На каком-то тактическом уровне, на определенных участках - да, враг пользовался, чтобы осуществить (меры - УНИАН) для того, чтобы улучшить свои позиции и развить в дальнейшем возможные наступательные действия", - сказал Мусиенко.

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В то же время он подчеркнул, что Силы обороны понимают: война продолжается, и нет каких-то иллюзий относительно искренних намерений Путина, в которые можно было поверить и расслабиться.

"Мы видим, что несмотря на то, что Россия пыталась воспользоваться паузой на фронте, все же у них не произошло каких-то прорывных действий, по состоянию на сегодня. То есть ситуация находится под контролем. Следовательно, можно сделать вывод, что они могли задумывать что угодно, но эти планы не реализованы", - подчеркнул эксперт.

Он считает, что цель "перемирия" на Пасху имела более политическую плоскость, или военно-политическую и информационно-пропагандистскую. По мнению Мусиенко, Москва это сделала для того, чтобы продемонстрировать: Россия, мол, заинтересована в том, чтобы участвовать в переговорном процессе. Как предполагает аналитик, после того, как прозвучали заявления президента США Дональда Трампа и государственного секретаря Марко Рубио о том, что они могут покинуть переговоры, у РФ могли возникнуть определенные опасения. Как пояснил Мусиенко, Россия, очевидно, рассчитывает на то, что могут быть ограничены или отменены против нее определенные санкции, и на положительные решения США, например, о подписании соглашений относительно полезных ископаемых.

"В России же экономическая ситуация ухудшается. Это очевидно, и об этом свидетельствуют все прогнозы. Им это нужно. Поэтому, я думаю, для того, чтобы продемонстрировать, что Россия готова, Путин это использует, как технологию для того, чтобы пытаться обнулить предложения Украины, которые были озвучены еще в марте этого года. Абсолютно четкие, понятные и аргументированные о том, что мы готовы к прекращению огня полному и безусловному", - подчеркнул Мусиенко.

"Пасхальное перемирие" Путина - для чего оно было нужно

Как сообщал УНИАН, в субботу, 19 апреля, глава Кремля Владимир Путин неожиданно объявил в одностороннем порядке о 30-часовом "пасхальном перемирии".

Такое решение сыграло на пользу российскому лидеру, позволив ему одержать легкую дипломатическую победу, ничем по сути не рискуя, отмечает издание The Wall Street Journal.

По данным Генштаба ВСУ, 20 апреля, то есть во время действия так называемого "перемирия", на фронте произошло 86 боевых столкновений. Российские оккупанты применили 704 дроны-камикадзе и осуществили 1519 обстрелов украинских населенных пунктов и военных позиций.

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