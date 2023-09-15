Работы на нем ведутся круглосуточно.

Партизаны обнаружили авиационный ремонтный завод российских захватчиков в оккупированной Евпатории.

Снимки объекта опубликованы в Telegram-канале партизанского движения украинцев и крымских татар "Атеш". По их данным, на территории этого завода расположены два больших бокса, в которых оккупанты ремонтируют поврежденную технику.

Несмотря на небольшие объемы и то, что туда поступает техника с минимальными повреждениями, работы ведутся круглосуточно. Из этой части проводится ротация личного состава в Белогорский район Крыма, сроки от 1 до 2 месяцев.

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Взрывы в Евпатории: последние новости

Как известно, на территории оккупированного полуострова находится большое количество российских военных объектов.

Вчера утром в Евпатории прозвучали мощные взрывы, местные сняли большой столб дыма. Россия обвинила Украину в атаке города дронами.

Источник УНИАН в СБУ рассказал об уничтожении российского комплекса ПВО "Триумф" тем утром. Кроме дронов, были применены ракеты "Нептун".

В сети опубликовали и фотографии "Триумфа" со спутника, и видео очевидцев. Предполагалось, что это может быть та же система, возле которой в прошлом году сфотографировался турист.

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