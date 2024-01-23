Всё чаще на аэродром завозят личный состав с местного вокзала, машины проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" разведало территорию вокруг аэродрома в Джанкое, объект крайне тщательно охраняется силами оккупантов. В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии и видео аэродрома.

"Наши агенты прошлись вокруг всей территории аэродрома. Примечательно, что военный объект крайне тщательно охраняется силами оккупантов", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, всё чаще на аэродром завозят личный состав с местного вокзала. В частности, обильное количество КАМАЗов было зафиксировано при въезде на территорию аэродрома. Так же туда завозят для транспортировки боевые машины пехоты.

В "Атеш" подчеркнули, что машины на КПП, которое усеяно камерами, проверяются по 30 минут минимум и только тогда могут заезжать на территорию.

"Мы смогли зафиксировать те машины, которые не проверялись. Большая вероятность о наличии в них очень важный персон уровня от комбрига и выше. Стараются передвигаться на гражданских машинах. Мы изучили график работы данного "командира", - заявили в движении.

Работа "Атеш" в Крыму - детали

Ранее "Атеш" зафиксировало переброску через железнодорожный вокзал в Евпатории танков Т-62. В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 с РЭМ-КЛ. Партизаны отметили, что БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника, а БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники.

Кроме того, партизаны зафиксировали переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе. В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии из города. Утверждалось, что на них изображена переброска двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П" также известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

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