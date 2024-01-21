В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 с РЭМ-КЛ.

Партизанское движение украинцев и крымских татар "Атеш" зафиксировало переброску через железнодорожный вокзал в Евпатории танков Т-62.

В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии из города.

"Нашими агентами была произведена разведка перегрузки различной техники ВС РФ на железнодорожный вокзал в Евпатории. В частности, была зафиксирована переброска десятка танков Т-62 и столько же БРЭМ-1 с РЭМ-КЛ", - говорится в сообщении.

Партизаны отметили, что БРЭМ-1 предназначена для эвакуации застрявшей и повреждённой техники (БТР, БМП, БМД, танков и др.), в том числе и из-под огня противника, а БРЭМ-1 предназначена для проведения ремонта, оказания помощи водителям в проведении технического обслуживания и тоже эвакуации армейской автомобильной техники.

"Примечательно, что всё чаще мы замечаем переброску старых поколений танков в плохом состоянии и различной техники для ремонта. Отсутствие новых образцов танков на поле боя и замена их старыми не сильно поднимет огневую мощь оккупантов. Но в любом случае, мы работаем над тем, что бы ничего не доехало до фронта", - отметили в движении "Атеш".

Другие новости от партизан

Ранее "Атеш" зафиксировало переброску носителя сверхзвуковых ракет "Оникс" в оккупированном Севастополе.

В своем Telegram-канале они опубликовали фотографии из города. Утверждалось, что на них изображена переброска двух самоходных пусковых установок "СПУ 340П" также известных как береговой ракетный комплекс "Бастион-П".

По их данным, установки принадлежат 15-й отдельной береговой ракетной бригаде (в/ч 80365) Черноморского флота. "Агент проследил маршруты передвижения и конечную точку назначения ракетного комплекса. Информация передана СОУ. Ожидаем результатов", - добавили партизаны.

Вас також можуть зацікавити новини: