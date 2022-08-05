На борту трех балкеров совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы, загруженной в рамках "зерновой инициативы".

Завтра ожидается выход двух судов с украинским экспортным зерном из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта.

Об этом сообщает Telegram-канал Министерства инфраструктуры Украины со ссылкой на главу ведомства Александра Кубракова.

"Завтра с 5 до 8 часов утра ожидается выход двух судов из порта "Черноморск", а также одного из Одесского порта. После этого будет сформирован караван, который вместе с лидирующим судном отправится в порты назначения", - прокомментировал министр.

По его данным, на борту трех балкеров NAVI STAR, ROJEN и POLARNET совокупно более 50 тыс. тонн украинской кукурузы в рамках "зерновой инициативы". "Надеемся на профессионализм всех вовлеченных. Детали сообщим позже", - отметил Кубраков.

Как сообщал УНИАН, 22 июля в Стамбуле было подписано соглашение о разблокирование украинских портов "Одесса", "Черноморск" и "Южный" для вывоза на экспорт зерна и другой сельскохозяйственной продукции. Министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр обороны России Сергей Шойгу подписали отдельные одинаковые соглашения с ООН и Турцией.

29 июля Кубраков сообщил, что 10 судов с украинским зерном в портах "Одесса" и "Черноморск" уже готовы к отправке.

1 августа утром из Одессы вышло первое с начала полномасштабного российского вторжения в Украину судно с украинским продовольствием. Сухогруз Razoni под флагом Сьерра-Леоне направляется в порт Триполи в Ливане с 26 тыс. тонн украинской кукурузы. 3 августа это судно уже оставило Черное море и через Босфорский пролив прошло дальше.

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Энтони Блинкен заявил, что прохождение судна с украинским хлебом через Босфорский пролив - это лишь первый шаг к тому, чтобы установить безопасность продовольствия в мире.

3 августа спикер начальника Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что в Украину впервые с начала полномасштабного вторжения РФ идет судно за экспортным зерном. Судно вышло из турецкого порта Искендерун и должно прибыть в Украину 5 августа.

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