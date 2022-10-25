Организация производства ракет проблематична.

Производство украинского ракетного комплекса "Гром" в настоящее время невозможно.

Об этом рассказал военный эксперт Олег Жданов.

Организация производства ракет проблематична.

"Сегодня производить "Гром" (невозможно - ред.). Даже если мы наплюем на авторское право, производственная база находится под огнем противника", - сказал Жданов.

Более того, в ОТРК входят запчасти из Беларуси.

"Не забывайте, что комплекс Гром имеет шасси беларусское. А если менять шасси, то это менять половину пусковой установки. Не говорите ерунды, никакого комплекса Гром на сегодня в Украине нет... Даже если мы начнем изготовлять ракеты, эвакуировал из-под огня противника предприятия, то где мы найдем шасси? Попросим у Лукашенко?" - поинтересовался эксперт.

Жданов также уточнил, что другие отечественные ОТРК - "Сапсан" и "Борисфен" находятся в эскизном проекте.

"То есть, это идея на бумаге, а не конструкторская документация", - ответил Жданов.

ОТРК "Гром": характеристики

Оперативно-тактический ракетный комплекс "Гром" разрабатывался для поражения одиночных и групповых стационарных целей на дальностях от 50 до 280 км с боевым блоком до 480 кг.

Боевая часть могла быть выполнена по моноблочной или кассетной схеме. Моноблочная схема использует осколочно-фугасную или проникающую осколочно-фугасную ампулу. Кассетная боевая часть снабжена осколочно-фугасными боевыми элементами.

Полет ракеты может происходить не только по прогнозируемой баллистической траектории, но и по аэробалистической. При такой траектории она совершает непредсказуемые "прыжки", уклоняясь от противоракет противника. Это должно помогать в преодолении системы противовоздушной обороны врага любой сложности.

Сходные свойства обладают и ракетами ОТРК "Искандер".

Вас также могут заинтересовать новости: