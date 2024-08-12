Открыт сбор на большие дроны для Курского направления: 'Каждый ваш донат – это помощь нашим продвигаться вперед!'

Помощь военным на Курском направлении - это дополнительная защита нашей Харьковщины и Сумщины от вражеских обстрелов, отмечают в волонтерском штабе.

Волонтерский штаб "Украинская команда" объявил срочный сбор на большие дроны-камикадзе для бойцов на Курском направлении. Об этом сообщается на Facebook-странице "Украинской команды".

"Поможем ВСУ выбить врага с Курщины! "Украинская команда" объявляет срочный сбор на дополнительные самолеты-камикадзе для Курского направления. Каждый ваш донат – это помощь нашим продвигаться вперед! Каждый самолет-камикадзе – это уничтоженный орк, танк, бэха, бронемашина", - говорится в сообщении.

Помощь военным на Курском направлении - это дополнительная защита нашей Харьковщины и Сумщины от вражеских обстрелов, подчеркивают в волонтерском штабе.

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"Помогай нашим идти вперед на Курщине! Донать!" – призывает "Украинская команда".

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