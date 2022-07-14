Они вместе пошли воевать добровольцами.

Украинский доброволец Юрий Стасовский в бою против российских оккупантов потерял сына и лично вынес его тело из-под обстрела.

"Покойся с миром, сын", – написал он в Facebook, опубликовав совместное фото.

Отец и сын пошли на войну добровольцами, воевали вместе, вместе прошли много боев, рассказал журналист Юрий Бутусов.

"Вчера сын погиб в бою. И отец пошел в ад, и лично вынес тело сына из-под обстрела. И он сидит сейчас, смотрит на небо, а рядом с ним сын, и он не может заснуть. Он вспоминает, как растил, как учил, как воевал рядом с сыном. Они вдвоем. Но он уже один. И после похорон отец вернется на фронт", – отметил он.

"Сколько миров угасает с каждой смертью. Это будет большая победа, но убитое счастье она не вернет. Нам нужно каждый день думать и делать что-то в наших силах, чтобы уменьшить потери", – добавил Бутусов.

Ранее сообщалось, что по данным генерального штаба ВСУ, с начала широкомасштабного вторжения России украинские защитники уничтожили около 37870 оккупантов.

Переданное Украине западное вооружение уже сейчас меняет ход войны, российские захватчики в панике.

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