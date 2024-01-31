Проведена эвакуация 38 человек, из них пять – работники учреждения.

Вечером 31 января российские оккупационные войска ударили по поселку Великий Бурлук Харьковской области. Враг сбросил две авиабомбы прямо на больницу.

Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов. По его словам, это произошло в 21:50. Отмечается, что проведена эвакуация 38 человек, из них пять – работники учреждения. Четырем людям на месте оказали первую медицинскую помощь.

В результате атаки повреждены фасад здания, окна и крыша. Ликвидация последствий продолжается.

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Ранее глава полиции Харьковщины Владимир Тимошко сообщил, что одна бомба упала рядом с медучреждением. Вторая – прямое попадание.

"Из больницы с помощью полиции, ГСЧС эвакуировали 38 человек, в том числе 33 больных, из которых двое – лежачих, пять человек персонала. Есть пострадавшие, данные будут позже", – добавил он.

Атаки РФ по Харьковщине 31 января

Вечером 31 января в Харьковской области объявляли воздушную тревогу. Областной центр атаковали ударные дроны противника. В городе раздавались взрывы.

Мэр Харькова Игорь Терехов сообщил, что в городе есть попадания. В то же время глава ОВА Олег Синегубов уточнил, что его зафиксировали в Основянском районе. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.

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