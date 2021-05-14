С сентября 2019 года Павел служил в 58-й отдельной мотопехотной бригаде.

В четверг, 13 мая, от пули снайпера на Донбассе погиб сержант Павел Колесник.

Об этом сообщает пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, в которой и служил боец.

"13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты», - говорится в сообщении.

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Павел был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.

Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.

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Автор: Денис Прядко