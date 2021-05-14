В четверг, 13 мая, от пули снайпера на Донбассе погиб сержант Павел Колесник.
Об этом сообщает пресс-служба 58-й отдельной мотопехотной бригады имени гетмана Ивана Выговского, в которой и служил боец.
"13 мая 2021 года на востоке страны во время несения службы на позиции в результате снайперского обстрела получил пулевое ранение не совместимое с жизнью сержант Колесник Павел Сергеевич, старший водитель мотопехотной роты», - говорится в сообщении.
Читайте такжеЭскалация на Донбассе: оккупанты 19 раз обстреляли украинские позиции, применяли даже танки
Павел был родом из села Новое Черниговской области. Служил в бригаде с сентября 2019 года.
Командование бригады и весь личный состав выражает искренние соболезнования семье и близким погибшего защитника Украины.
Вас также могут заинтересовать новости:
- Боевики на Донбассе обстреляли автомобиль группы разминирования
- Оккупанты "ЛНР" объявили военные сборы - призывают 3 тысячи боевиков
- Кремль отреагировал на обвинения ЕС в намерениях России поглотить Донбасс
- Угроза новых военных провокаций со стороны РФ неизбежна - Кулеба
Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram