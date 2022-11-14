Это связано с тем, что Вооруженные Силы Украины до этого методично уничтожали склады оккупантов.

На освобожденных территориях Николаевской и Херсонской областей не было такого же большого количества военных трофеев, как это было во время контрнаступления в Харьковской области.

Как сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк в эфире информационного телемарафона, это связано с тем, что Вооруженные силы Украины до этого методично уничтожали склады оккупантов.

"Очень много складов с боеприпасами нами было уничтожено во время продвижения нашего, потому что наши контрнаступательные действия и заключались в том, что, даже находясь на более-менее устойчивых позициях без движения вперед, мы продолжали уничтожать запасы и резервы врага, которые у него были в тыловых районах, когда враг начал стремительно отступать, не нашлось тех запасов, как на Харьковщине, поскольку мы достаточно мощно покрывали огнем", – сказала она.

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Также Гуменюк отметила, что нельзя говорить о каком-то замедлении или остановке контрнаступательных действий на юге.

"Нельзя говорить о каком-то замедлении или остановке. Это очень простецкий взгляд на положение дел, дошедших до правого берега и остановившихся. На самом деле, работа продолжается, идет боевая работа, продолжается сопротивление, в том числе и противодействие Сил обороны, поскольку враг, расположенный на левом берегу, понятно, что продолжает свои атаки, и этой ночью была атакована в том числе знаменитая Чернобаевка, где они пытаются добить то, что не вывезли, что не смогли забрать", – сказала она.

Освобождение юга Украины от российских оккупантов

11 ноября 2022 года украинской военные официально освободили от оккупантов Херсон, который был оккупирован в первые дни полномасштабной войны России против Украины.

По состоянию на 13 ноября, с начала прошлой недели на правом берегу Днепра было деокуповано 179 населенных пунктов на юге Украины. В освобожденных населенных пунктах проводятся стабилизационные мероприятия.

В то же время утром 14 ноября президент Украины Владимир Зеленский посетил освобожденный от российских оккупантов Херсон. Тогда же в Херсоне официально подняли украинский флаг.

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