Освобождение завода улучшит логистику и обеспечение подразделений на этом участке.

24 сентября подразделения ГУР Минобороны полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Эта операция имеет важное значение, ведь оккупация завода сковывала действия ВСУ, рассказал представитель оперативно-тактической группировки "Харьков" Виталий Саранцев в комментарии "24 Каналу".

По словам представителя ОТГ "Харьков", на Волчанском агрегатном заводе находилось подразделение российских войск, но они не могли осуществлять штурмы или наступательные операции с него. Оккупанты были ограничены в своих тактических действиях, ведь завод был заблокирован Силами обороны Украины. Кроме того, логистика врага была нарушена, поскольку оккупанты могли использовать только беспилотники для поставки воды, медикаментов, продовольственных товаров и частично боеприпасов.

Саранцев отметил, что после освобождения завода украинские защитники могут продвигаться вперед для освобождения территорий на этом направлении. Кроме того, по его словам, освобождение завода улучшит логистику и обеспечение подразделений на этом участке.

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"Освобождение завода было важным, ведь теперь наши защитники продвинулись вперед к позициям противника. Оккупация завода сковывала действия украинских военных, не давала возможности им свободно перемещаться, проводить определенные мероприятия по логистике и обеспечению наших подразделений, которые прошли вперед", - пояснил он.

Освобождение Агрегатного завода в Волчанске - как это было

Как рассказывали в ГУР, это была тяжелая битва: бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. Некоторым украинским спецназовцам даже приходилось вступать в рукопашный бой с противником.

Как отметил один из спецназовцев, во время операции около двух десятков оккупантов украинские бойцы взяли в плен, несколько десятков - уничтожили.

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