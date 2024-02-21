Разведчик отметил, что тогда подразделение "Кракен" потеряло девять бойцов.

Командир второй штурмовой роты "Кракена" Куджо рассказал об освобождении Харьковской области от российских оккупантов в 2022 году. Военный отметил, то защитникам Украины кроме регулярной российской армии противостояли наемники из ЧВК "Вагнера" и отряды "БАРСа".

Он отметил, что Вооруженные силы с участием спецподразделений "Кракен", Нацпола, Нацгвардии, ССО начали наступательную операцию в Харьковской области, а отправной точкой стала Балаклея. По его словам, тщательное планирование и отвлекающие маневры позволили быстро продвинуться, и бойцы "Кракена" подняли флаг Украины 8 сентября в 16:00, о чем доложили президенту.

"Война для меня состоит из эпизодов, моментов, которые эмоционально поражают. Очень запомнилась Балаклея. Мы въезжали на технике в освобожденный город, навстречу выбежали мама с дочерью лет 14-ти. Они поздравляли нас, держа украинский флаг, и плакали. Их лица до сих пор перед глазами. Это очень сильно мотивирует", - вспоминает командир в интервью РБК-Украины.

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При этом он указал, что дальше спецназовцы ГУР двинулись к Осколу и выбили россиян из левобережной части Купянска, что обеспечило силам обороны возможность навести понтонные переправы, а далее спецназовцы зачистили поселок Купянск-Узловой, Подолы и другие населенные пункты.

Военный поделился, что в селе Подолы он получил легкое ранение, пока охранял россиян, взятых в плен.

"Начало прилетать. Помню, по рации сообщили, что в наш тыл прошла группа из пяти россиян. Я лег и именно в тот момент рядом со мной упало. Было ощущение, что кто-то сильно ударил по ноге. Помню, бежим с побратимом, которого тоже задело, я ковыляю и говорю ему: "Вот это мы с тобой фартовые!" Затем - картина: оба лежим на кушетках в одной операционной. Он мне до сих пор вспоминает эту фразу о "фартовых", – рассказал разведчик.

Кроме того, Куджо сообщил, что украинским военным кроме армии РФ противостояли наемники ЧВК "Вагнера" и отряды "БАРСа". Он указал, что во время контрнаступления в Харьковской области "Кракен" потерял девять бойцов.

"Как бы цинично это ни звучало, но, готовясь к операции, мы всегда просчитываем количество возможных 300-х. Когда идут такие бои, без раненых почти никогда не бывает. Когда смотрю на своих ребят, каждый – личность, каждый имеет свои преимущества, пороки, каждый специалист… Как командир я иногда смотрю на них и даже мысль, что кого-то из них можно потерять – невыносимо. Никого невозможно заменить", – говорит Куджо.

По его словам, тяжелее всего для командира – сообщать о гибели самого родного человека родителям, жене, детям, и он всегда просит у них прощения за то, что не уберег.

"Но одна мама сказала мне: "Раньше у меня был один сын, теперь у меня их более 100". Так и есть, мы всегда приезжаем на дни памяти, дни рождения, помогаем. Есть родители, которые после гибели сына хотят попасть в наше подразделение. Я всегда говорю, что не беру человека, который хочет умереть. Месть – самый плохой мотиватор, потому что тогда человеку безразлично, погибнет он или нет", – объясняет командир.

Также он подчеркнул, что врагов следует воспринимать как вредителей, от которых нужно избавиться.

Освобождение Харьковской области - главные новости

ВСУ в начале сентября 2022 года пошли в контрнаступление на Харьковской области. 14 сентября президент Владимир Зеленский объявил об осовбождении большей части области от оккупантов.

16 сентября глава Нацполиции Игорь Клименко заявил, что на освобожденных территориях обнаружили 10 пыточных.

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