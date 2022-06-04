Реализация планов захватчиков зависит от боеспособности украинского войска.

Российские оккупанты нацелились на несколько регионов Украины и областных центров. В этом заключается стратегический замысел противника.

Об этом в интервью DW заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович.

"Стратегический замысел – выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей. Захватить всю Херсонскую, частично Запорожскую область, зайти в Запорожье и Николаев, что создаст предпосылки для дальнейшего наступления к захвату Днепра и Одессы. Сколько им понадобится усилий и времени, чтобы сосредоточить войска, способные решить эту задачу – неизвестно, но останавливаться они не собираются", - заявил Арестович.

Он добавил, что способность Вооруженных сил Украины обороняться и срывать замыслы противника полностью зависит от военной помощи западных союзников.

Арестович также прокомментировал анонсированные поставки Украине систем HIMARS и M270 MLRS. По его убеждению, дальнобойная реактивная артиллерия способна коренным образом изменить ситуацию в театре боевых действий, но все зависит от ее количества и боеприпасов, которые поступят.

"Если этих систем будет хотя бы два дивизиона - то отношении способности российских войск проводить наступательные операции оперативного уровня будет поставлен большой знак вопроса. Если дадут меньше - правила игры изменятся в нашу пользу, но Россия будет способна продолжать наступление, хотя ей будет намного больнее это делать, будут огромные потери, что тоже хорошо, потому что время играет на нас. Третий вариант - нам дадут их столько, что мы сможем не просто сдерживать русских, а проводить контрнаступление во многих направлениях", - добавил Арестович.

Как сообщал УНИАН, президент США Джо Байден 1 июня объявил о новом пакете вооружений для Украины, включая высокомобильные артиллерийские ракетные системы HIMARS, точное оружие, которое может поражать цели на расстоянии до 80 километров.

В зависимости от типа ракеты с установки HIMARS могут быть запущены на расстоянии от 40 до 300 км. украинская сторона получит боеприпасы, огневая мощь которых не будет превышать 70 км

Кроме того, в пакет помощи войдут: высокомобильные артиллерийские ракетные системы и боеприпасы; противоартиллерийские радары; радары воздушного наблюдения; Javelin и командно-пусковые модули к ним; противотанковое оружие, артиллерийские снаряды калибра 155-мм; вертолеты Ми-17; тактические машины; запасные части и оборудование.

В Госдепе при этом сообщили, что получили гарантии от украинского руководства о том, что западное оружие не будет использоваться для операций по целям в России.

На Банковой объяснили почему Украина не обстреливать Россию американскими РСЗО.

Вас также могут заинтересовать новости: