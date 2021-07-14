Несовместимое с жизнью ранение получил военнослужащий из Никополя Андрей Беляев.

Стало известно имя военнослужащего Вооруженных сил Украины, который вчера погиб в результате артиллерийского обстрела позиций Объединенных сил в Луганской области.

Об этом в Facebook сообщил Никопольский объединенный городской территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

"Вчера вечером, 13 июля, в зоне проведения операции Объединенных сил в районе с. Причепиловка Новоайдарского района во время вражеского артиллерийского обстрела из 122-мм и 152-мм калибра боевых позиций 57-й отдельной мотопехотной бригады погиб наш земляк, никопольчанин Андрей Беляев, 1982 года рождения", - говорится в сообщении.

"На Донбассе погиб мой побратим, с которым я вместе воевал. Андрей Беляев, позывной "Белый". Доброволец с 2014 года, несколько раз подписывал контракт и сейчас был на фронте... 17 июля (через три дня) ему должно было исполниться 39 лет", - рассказал его побратим Александр Махов.

По его данным, подразделение попало под плотный артиллерийский обстрел, и "Белый" погиб на месте.

Читайте также"Он меня с уроков выгонял": школьный учитель с Херсонщины вместе со своим учеником пошли воевать на передовую (фото)

"Опытный воин. Сам первым шел вперед, первым стрелял, брал на себя ответственность. Был примером для меня на войне. Тихий герой. Обычный человек, каких тысячи, ушедших на войну. Не участвовал в выдающихся боях и операциях. Но на своей маленькой войне был среди лучших. Искренний. Всегда улыбающийся. У него осталось трое детей", - отметил Махов.

Напомним, за прошедшие сутки на Донбассе в результате вражеских обстрелов один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранение, несовместимое с жизнью.

Вас также могут заинтересовать новости:

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Авторы: Денис Прядко, Виталий Саенко