По его словам, в России не существует ни одного человека, который бы сейчас дал команду остановить эти наступления, кроме Путина.

Какая сейчас ситуация в Авдеевке и почему россияне прилагают такие усилия для захвата города, рассказал глава Авдеевской военной городской администрации Виталий Барабаш в интервью "Громадське".

Отвечая на вопрос о том, какая часть территории города занята российскими оккупантами, Барабаш отметил, что в город заходят многочисленные диверсионно-разведывательные группы, украинские военные их ликвидируют и обезвреживают.

"Оккупанты могут где-то в городе находиться, на окраинах, в старой части города, но о захвате большой части города речь не идет. Очень многие аналитики, к сожалению, используют данные Российской Федерации, меня это волнует. Сейчас есть бои в Садовом обществе, возле Авдеевского коксохимического завода", - рассказал он.

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По его словам, попытки россиян захватить Авдеевку - это политическое решение, принятое в Кремле

"Мы видим эти дедлайны по захвату города, сколько раз они их меняли. В прошлом году россияне планировали захватить город накануне дня рождения Владимира Путина (7 октября). Потом речь шла о 14 декабря, но не сложилось. Потом - Новый год, а сейчас - отложили захват до президентских выборов в РФ, которые состоятся в марте 2024 года", - отметил он.

Барабаш подчеркнул, что оккупанты будут делать все возможное именно до этой даты, потому что "других вариантов у них нет". Ведь в России не существует ни одного человека, который бы сейчас дал команду остановить эти наступления, кроме Путина, подчеркнул глава Авдеевской ВГА.

Что происходит в Авдеевке

Ранее СМИ писали, Украина для усиления обороны города направила в Авдеевку одну из сильнейших своих бригад - 3-ю десантно-штурмовую.

По мнению ветерана АТО Евгения Дикого, если не произойдет ни одного чуда, Украина в ближайшее время выйдет из Авдеевки. Он считает, что это решение будет принято после перерезания РФ последней дороги в город.

По мнению военного эксперта BILD Юлиана Репке, Авдеевка может упасть в ближайшие дни или недели. Он отметил, что положение становится критическим для украинских защитников.

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