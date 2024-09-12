Среди уничтоженной техники противника 9 БМП и 2 танка.

Украинские военнослужащие из рядов 46-й отдельной аэромобильной бригады ДШВ ВСУ отбили масштабный штурм оккупантов и установили рекорд по количеству уничтоженной и поврежденной техники противника.

"12 сентября российским оккупантам пришло в голову установить очередной рекорд. Четыре волны штурмов от 05.45 до полудня на позиции батальонов нашей бригады должны были бы, по замыслу врага, проломить оборону украинских десантников", – рассказали в бригаде.

На украинских защитников "перло 46 единиц бронированных и не очень транспортных средств". Враг использовал танки, БТР, БМП и привлек пехоту на мотоциклах.

"И рекорд был установлен! Такого количества уничтоженной и поврежденной за один день вражеской техники на направлении ответственности 46 бригады еще действительно не было. Из 46 метким огнем из всех имеющихся средств поражения побратимы уничтожили 15 единиц (9 БМП, 2 танка, 2 БТРа и 2 мото) и вывели из строя 11 БМП. Кто из врагов успел вовремя удрать, тем, считай, повезло – поживут еще", – добавили военные.

Война в Украине: вы могли это пропустить

Российские оккупанты атаковали поселок Боровая Харьковской области, есть погибшие и пострадавшие. Враг бил кассетными боеприпасами. Оккупанты ударили по жилому кварталу.

Тем временем издание BILD сообщило тревожные новости из Курской области. Эксперт по анализу данных Юлиан Рёпке заявил, что россияне перешли в контрнаступление при поддержке танков и бронетехники. Силы РФ отбросили украинских военных из-под села Коренево, а также выбили их из сел Красножовтневое, Снагость и Комаровка.

Вас также могут заинтересовать новости: