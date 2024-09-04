У противника колоссальные потери в живой силе, отметил защитник Украины.

Продолжается война в Украине против россиян, и на одном из участков фронта украинские десантники серьезно сократили вражеские запасы бронетехники.

За месяц бойцы 77-й отдельной аэромобильной бригады Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины ликвидировали 50 единиц бронетехники противника. Об этом боец из этой бригады Виктор Петрович рассказал в эфире "Киев24".

"Уничтожено за месяц 50 единиц бронетехники. Это означает, что довольно серьезно подбили их запасы, и сейчас их не хватает им. Я думаю, если бы хватало, они бы использовали бы их тогда дальше", - поделился воин. Собеседник добавил, что у захватчиков сейчас "хватает живой силы, и они ее используют, несмотря на потери, которые у них колоссальные".

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Генштаб ВСУ сообщал, что россияне пытаются двигаться вперед на ряде направлений, в том числе горячо на Покровском. Оккупанты несут огромные потери на нашей земле. Общие потери врага на 3 сентября 2024 года составляют примерно 618960 противников.

Американский Институт изучения войны (ISW) сообщил, что украинские воины имеют успехи под городом Покровск Донецкой области - смогли восстановить позиции на юго-западе Новогродовки.

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