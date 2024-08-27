Вторжение Россию - это "важная демонстрация" Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки, заявил Саймон Мэйолл.

Операция ВСУ в Курской области России может пойти по одному из трех путей, заявил в интервью Sky News в бывший замначальника штаба обороны Великобритании, генерал Саймон Мэйолл.

"Они (ВСУ - УНИАН) могли бы продолжать наступление, что действительно расшатало бы российскую оборону, включая логистическую поддержку своих войск в Украине. Они могли бы сидеть там и отвлекать людей от линии фронта… Или, конечно, это может иметь неприятные последствия для украинцев, потому что они ввезли довольно много иностранной техники, и они могут сидеть там, не оказывая реального влияния на то, что происходит на Донбассе", - отметил он.

По словам Саймона, вторжение ВСУ в Россию - это "важная демонстрация" Западу, что Украина не будет сидеть сложа руки в войне на истощение:

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"Они будут маневрировать, они перейдут в наступление, они застанут русских врасплох… Они будут использовать технику, которую им дали, чтобы продолжать менять динамику".

Операция ВСУ в Курской области - каие цели

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал главные цели курской операции:

"Курская операция принесла несколько вещей. Прежде всего - оккупация Харьковщины остановлена. Мы имели информацию о создании буферных зон на Харьковщине, а затем на севере. Мы не знали конкретику, но понимали, что Сумщина, Черниговщина - вот, что может быть в планах (России - УНИАН). То, что мы получали от нашей разведки и разведки партнеров".

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