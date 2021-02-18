Боевых потерь среди украинских защитников нет.

За текущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.

Читайте также"Не какое-то АТО": Кравчук резко высказался о ситуации на Донбассе

Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины из крупнокалиберного пулемета.

Недалеко от Шумов российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Срыв перемирия: последние новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Леся Лещенко