За текущие сутки в районе проведения операции Объединенных сил зафиксировано два нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщил пресс-центр штаба ООС.
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Как отмечается, в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север», вблизи населенного пункта Пивденное, вооруженные формирования Российской Федерации открывали огонь по позициям Вооруженных сил Украины из крупнокалиберного пулемета.
Недалеко от Шумов российско-оккупационные войска вели прицельный огонь из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового и снайперского оружия.
На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.
Боевых потерь среди украинских защитников нет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.
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