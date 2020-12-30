Хомчак также объяснил, почему Украина соглашается пока исключительно на мирное решение войны.

Главнокомандующий Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что "всеобъемлющее перемирие" на Донбассе действует уже пять месяцев, однако подтверждает регулярные обстрелы со стороны оккупантов по позициям военных.

Об этом говорится в интервью Обозреватель.

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Хомчак утверждает, что перемирие на сегодня является "единственным правильным путем, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату".

"Должно быть движение, должны быть изменения", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил.

По его словам, у команды Зеленского есть одна цель: вернуть Донбасс в Украину. Однако для того, чтобы атаковать пророссийских наемников, военных должны обучать.

"Должны учиться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и прежде всего – среди гражданского населения. А так, как мы знаем, что это за местность, мы понимаем что будет", – говорит Хомчак.

На сегодня перемирие крайне необходимо, чтобы руководство государства дальше двигалось в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.

"Сделали первый шаг, потом – второй. И в нашем случае первый шаг – это не перемирие в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющим перемирием". Пять месяцев это все действует", - заявил главнокомандующий ВСУ.

При этом на уточнение, что обстрелы продолжаются, он ответил: "Да, есть". Но заметил существенную разницу с тем, что было четыре года назад.

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Автор: УНИАН