Главнокомандующий Генштаба ВСУ Руслан Хомчак заявил, что "всеобъемлющее перемирие" на Донбассе действует уже пять месяцев, однако подтверждает регулярные обстрелы со стороны оккупантов по позициям военных.
Об этом говорится в интервью Обозреватель.
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Хомчак утверждает, что перемирие на сегодня является "единственным правильным путем, по которому мы можем прийти к какому-то нормальному результату".
"Должно быть движение, должны быть изменения", - заявил главнокомандующий Вооруженных сил.
По его словам, у команды Зеленского есть одна цель: вернуть Донбасс в Украину. Однако для того, чтобы атаковать пророссийских наемников, военных должны обучать.
"Должны учиться, иметь современное вооружение, должны понимать, что будут жертвы и прежде всего – среди гражданского населения. А так, как мы знаем, что это за местность, мы понимаем что будет", – говорит Хомчак.
На сегодня перемирие крайне необходимо, чтобы руководство государства дальше двигалось в соответствии с ранее достигнутыми договоренностями.
"Сделали первый шаг, потом – второй. И в нашем случае первый шаг – это не перемирие в глобальном понимании, а именно прекращение огня. Хотя в договоренностях это называют "всеобъемлющим перемирием". Пять месяцев это все действует", - заявил главнокомандующий ВСУ.
При этом на уточнение, что обстрелы продолжаются, он ответил: "Да, есть". Но заметил существенную разницу с тем, что было четыре года назад.
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