Боевики на Донбассе до сих пор не отдали обстрелянных во время эвакуации бойцов – СМИ

Группу обозначили белыми повязками на жилетах и дали белые каски, а ВСУ получили гарантии тишины от оккупантов.

Российские оккупанты до сих пор не отдали украинской стороне военных, которых накануне боевики обстреляли, когда те с белыми касками пытались забрать с поля боя убитого бойца.

Об этом в комментарии Радио Свобода сообщил командир 35-й бригады на брифинге на КПВВ «Майорск».

«Вчера вечером стало известно, что командир взвода, который погиб на минном поле, эвакуирован к врагу. Ведутся переговоры с представителями СЦКК, МЧС и группы «Груз-200» для эвакуации погибшего боевого медика и поиска раненого сержанта, который находится в том же районе, что и боевой медик», – рассказал он.

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Командир взвода подорвался на вражеской мине 13 июля. На эвакуацию его тела отправили группу из представителей Украины в СЦКК, группы разминирования, группы сопровождения и медика.

По словам военных, группу обозначили белыми повязками на жилетах и дали белые каски, а ВСУ получили гарантии тишины от оккупантов.

«Не доходя 15 метров, в районе, где находился погибший, была устроена подлая засада. Первым шел сержант разведвзвода, который принял на себя огневой удар. Он был ранен, группа отошла, перегруппировалась, и во главе с офицером разведки и боевым медиком пыталась оказать помощь сержанту, который отползал в сторону. Под шквальным огнем с применением гранатометов боевой медик получил ранения, несовместимые с жизнью, и погиб на месте. Офицер разведки получил контузию», – объяснил командир бригады.

Как сообщал УНИАН, 13 июля вооруженные формирования Российской Федерации 18 раз нарушили режим прекращения огня, применив при этом запрещенные Минскими договоренностями минометы 120-го и 82-го калибра, а также гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

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