18 моряков, которые являются гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк.

Российские оккупанты захватили в плен экипаж еще одного судна на территории Мариупольского морского торгового порта.

Об этом сообщила уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"На территории Мариупольского морского торгового порта военными Российской Федерации были взяты в заложники члены экипажа сухогруза "Blue Star-1" под флагом Либерии. 18 моряков, которые являются гражданами Украины, вывезены во временно оккупированный Донецк. Сухогруз зашел в порт Мариуполя в конце февраля и был заблокирован российскими оккупантами. Связь с экипажем была потеряна 25 марта 2022 года. Известно, что из-за нехватки продовольствия экипаж был вынужден перейти на двухразовое питание", - отметила она.

По предварительной информации, по словам Денисовой, в плену оккупантов могут находиться около 200 членов экипажей нескольких судов, которые были заблокированы российскими оккупантами в порту Мариуполя.

"Такими действиями РФ нарушает право на жизнь и на свободу, личную неприкосновенность, гарантированные статьями 3 и 5 Конвенции о защите прав человека и основополагающих свобод 1950 года и право на свободу передвижения, гарантированного статьей 2 Протокола №4 к Конвенции. Обращаюсь к Комиссии ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения РФ в Украину и экспертной миссии, созданной государствами-участниками ОБСЕ в соответствии с Московским механизмом, учесть эти факты нарушения РФ прав человека в Украине", - подчеркнула омбудсмен.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты захватили в плен моряков грузового судна SMARTA и вывезли их в неизвестном направлении.

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