Российские оккупанты выпустили по Одесщине три ракеты типа "Кинжал".
Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Юг".
"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий", - отметили в ОК "Юг".
Пожар, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован.
Пострадали два человека, их доставили в больницу.
"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака", - констатировали в оперативном командовании.
Ранее сообщалось, что оккупанты ракетным ударом уничтожили любимый гостиница российской элиты в Одессе.