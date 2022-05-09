Они попали в объекты туристической инфраструктуры, разрушено 5 зданий, два человека пострадали.

Российские оккупанты выпустили по Одесщине три ракеты типа "Кинжал".

Об этом журналистам сообщили в Оперативном командовании "Юг".

"По Одесской области нанесен очередной ракетный удар. 3 ракеты типа "Кинжал" выпущены из самолета стратегической авиации Ту-22. Разрушено 5 зданий", - отметили в ОК "Юг".

Пожар, возникший в результате ракетного удара, ликвидирован.

Пострадали два человека, их доставили в больницу.

"Продолжается разбор завалов, из-под которых спасена собака", - констатировали в оперативном командовании.

Ранее сообщалось, что оккупанты ракетным ударом уничтожили любимый гостиница российской элиты в Одессе.

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