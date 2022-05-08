Ракету запустил многоцелевой российский истребитель Су-35 с направления Черного моря.

На Одесщине уничтожено вражескую крылатую ракету и беспилотник "Форпост".

Об этом журналистам сообщила служба связей с общественностью воздушного командования "Юг".

"Враг продолжает упорно изучать с воздуха обстановку и расположение объектов для будущего поражения ракетами, продолжает атаковать наш регион", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в полдень подразделением зенитных ракетных войск воздушного командования "Юг" уничтожены ударный беспилотник-разведчик "Форпост" и крылатая ракета, пуск которой совершил многоцелевой российский истребитель Су-35 с направления Черного моря.

Как сообщал УНИАН, с начала суток на южном направлении украинские военные ликвидировали 22 оккупантов, вражеские "Град" и вертолет с десантом. В течение ночи враг продолжал наносить ракетные удары и по Одесской области. Две ракеты сбиты силами противовоздушной обороны. Еще 6 ударили по различным объектам в области.

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