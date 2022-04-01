Российские захватчики пытаются во что бы то ни стало добиться своих целей.

Российские оккупанты используют украинских детей в качестве живого щита при перемещении колонн техники.

Об этом в Facebook сообщает Главное управление разведки Вооруженных сил страны.

"По сообщениям местных жителей, в селе Новый Быков (Черниговская область) российские солдаты взяли в заложники и посадили в грузовики местных детей. Цель этих действий – страховка колонны военной техники на марше", – сообщает разведка.

Также отмечается, что оккупанты используют детей как заложников – в качестве гарантии, что местное население не будет выдавать координаты перемещения врага украинским защитникам.

Случаи использования детей в качестве прикрытия фиксируются в:

Сумской,

Киевской,

Черниговской,

Запорожской областях.

Также отмечается, что случаи бесчеловечного обращения с детьми фиксируются украинской стороной и международными организациями, а информация о каждом из них будет передана в международные уголовные суды, и оккупанты обязательно понесут ответственность за каждое совершенное военное преступление.

По данным Генштаба за 1 апреля, оккупанты продолжают блокирование Чернигова, но в то же время перемещаются к районам, расположенных вблизи государственной границы Украины. После ухода противника подразделениями ВСУ взят под контроль ряд населенных пунктов.

Вас также могут заинтересовать новости: