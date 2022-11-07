В больнице Мелитополя уже есть российские оккупанты, ночью чеченцы приезжают туда просто пожить.

Об этом сообщил городской глава Мелитополя Иван Федоров в эфире информационного телемарафона.

"Если раньше мы говорили, что в Мелитопольской больнице нет рашистских военных, а только гражданские, а во всех других больницах образованы рашисские госпитали, то с прошлой недели рашисты начали приползать к нашей больнице", - отметил он. Федоров рассказал, что в больницу ночью приезжают "чеченцы", которые просто селятся по свободным койкам. "Это понятно, что антисанитария, это опасно для врачей, большинство из которых уже и так уехало", - подчеркнул мэр Мелитополя.

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При этом отметил, что оккупантов не волнует где и чем гражданские люди должны лечиться. "Им наплевать на мирное население, на тех, кого они якобы освободили на территории оккупации", - сказал Федоров. По его словам, о медицинской помощи не может идти речь, потому что оккупанты не поставляют необходимых медикаментов во временно оккупированные места и при этом они запретили через волонтеров из Запорожья поставлять все необходимое. "Присылают каких-то гастролеров-врачей из России в город Мелитополя, но они не очень хотят там работать и как можно скорее пытаются выехать из временно оккупированных теерриторий", - подчеркнул Федоров.

Ситуация в оккупированном Мелитополе

Ранее Федоров информировал, что на оккупированных территориях Украины российские представители запретили жителям переводить часы на зимнее время.

Российские оккупанты официально ввели военную цензуру на временно оккупированных территориях Запорожской области.

В середине сентября мэр Мелитополя сообщил, что из города уехало более половины жителей.

Кроме того, россияне милитаризируют детей в Мелитополе и усиливают идеологическое давление на них. Городской голова Мелитополя Иван Федоров рассказал, что в школах учат по российским учебникам, где история переписана по методичкам КГБ, а старшеклассникам планируют преподавать начальную военную подготовку - готовят к возможному участию в "добробатах".

Мэр отметил, что на базе фейкового университета формируются отряды "Юнармии" - организации, которая действует под крылом Минобороны РФ и готовит будущее "пушечное мясо" для армии оккупантов и сотрудников спецслужб.

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