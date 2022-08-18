Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Турция готова взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области.

Об этом президент заявил в вечернем видеообращении.

"Очень предметные переговоры по многим темам провел сегодня с президентом Турции", - отметил он.

Зеленский поблагодарил своего турецкого коллегу за неизменную поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Спасибо Турции за готовность взять под патронат восстановление Харькова и Харьковской области. Это миссия для действительно мощной страны. Сегодня сделан первый шаг - подписана договоренность по инфраструктуре", - рассказал глава государства.

По словам Зеленского, он призвал президента Турции и генерального секретаря ООН озвучить "максимально жесткую позицию относительно планируемых Россией псевдореферендумов на оккупированной территории".

"Любой псевдореферендум будет ударом по лицу международного сообщества", - сказал президент Украины.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 августа, Украина и Турция подписали меморандум, предусматривающий участие турецкой стороны в послевоенном восстановлении страны.

Предполагается, что турецкие государственные и бизнес-структуры смогут развивать конкретные проекты восстановления, а также оказывать консультационную и техническую помощь.

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