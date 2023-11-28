На Мелитопольском направлении продолжается контрнаступление украинских воинов, отметил командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия".

В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Вооруженных сил Украины российские захватчики двое суток подряд меньше используют беспилотники-камикадзе.

Противники продолжают сбрасывать управляемые авиабомбы и осуществлять наземные атаки с применением пехоты и терять сотни человек, поделился командующий ОСУВ "Таврия", бригадный генерал Александр Тарнавский в своем Telegram-канале. "Двое суток подряд фиксируется уменьшение количества применения дронов-камикадзе...", - написал он.

По его данным, на разных направлениях становится все больше случаев, когда враги отказываются участвовать в активном наступлении. "Оккупанты продолжают пополнять обескровленные подразделения заключенными. Этот так называемый "спецконтингент" российское командование считает расходным материалом. И без сожаления бросает в "мясные штурмы", - добавил Тарнавский.

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Бригадный генерал также сообщил, что на Авдеевском направлении украинские воины стойко держат оборону, а на Мелитопольском - продолжается контрнаступление ВСУ. "Общие потери оккупантов в операционной зоне ОСУВ "Таврия" (за сутки, - Ред.) составили 374 человека. Уничтожен один танк и один склад боеприпасов", - отметил Тарнавский.

Идет война - новости, которые стоит знать сегодня:

Утром 28 ноября Генеральный штаб Вооруженных сил Украины сообщил, что российские оккупанты в течение суток больше всего атак совершили на Авдеевском и Бахмутском направлениях. Противники получили "по зубам".

Россия на украинской земле с начала полномасштабного вторжения уже понесла огромные потери. Общие потери врага на 28 ноября 2023 года составляют примерно 326 тыс. 440 противников.

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