Враг активно применял авиацию в эти сутки.

Войска РФ активно применяли авиацию на оперативном направлении фронта, подконтрольном ОСУВ Таврия. Несмотря на это, армия Украины ликвидировала за сутки более 500 оккупантов.

Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подводя итоги боев за последние сутки.

"Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов - в Донецкой области. Активно задействовал авиацию", - указал он.

Всего на Таврическом направлении армия РФ 17 раз нанесла авиационные удары, совершила 649 артобстрелов и провела 37 боевых столкновений с ВСУ.

На Авдеевском направлении защитники Украины стойко держат оборону. Там общие потери "живой" силы РФ составили 514 человек. 1 оккупанта удалось взять в плен. Также было уничтожено 7 единиц военной техники: 3 танка, 2 ББМ, 1 БПЛА, 1 автомобиль. Еще 7 единиц техники оккупантов удалось повредить.

ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.

Новые удары по позициям РФ в Украине - что говорит Генштаб

За минувшие сутки авиация Украины трижды ударила по районам дислокации личной силы, техники и оружия РФ.

Со своей стороны ракетные войска "отработали" по 2 районам сосредоточения войск и ресурсов оккупантов и ликвидировали их склад боеприпасов. Враг ответил 34 ударами авиации и 51 обстрелом из РСЗО. По данным Генштаба, за минувшие сутки оккупанты также реализовали 1 ракетный удар по Украине.

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