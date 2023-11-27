Войска РФ активно применяли авиацию на оперативном направлении фронта, подконтрольном ОСУВ Таврия. Несмотря на это, армия Украины ликвидировала за сутки более 500 оккупантов.
Об этом рассказал бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский, подводя итоги боев за последние сутки.
"Оккупанты продолжают наземные атаки, потерял за сутки более 500 человек и 3 танка. Около 80 процентов - в Донецкой области. Активно задействовал авиацию", - указал он.
Всего на Таврическом направлении армия РФ 17 раз нанесла авиационные удары, совершила 649 артобстрелов и провела 37 боевых столкновений с ВСУ.
На Авдеевском направлении защитники Украины стойко держат оборону. Там общие потери "живой" силы РФ составили 514 человек. 1 оккупанта удалось взять в плен. Также было уничтожено 7 единиц военной техники: 3 танка, 2 ББМ, 1 БПЛА, 1 автомобиль. Еще 7 единиц техники оккупантов удалось повредить.
ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении.
Новые удары по позициям РФ в Украине - что говорит Генштаб
За минувшие сутки авиация Украины трижды ударила по районам дислокации личной силы, техники и оружия РФ.
Со своей стороны ракетные войска "отработали" по 2 районам сосредоточения войск и ресурсов оккупантов и ликвидировали их склад боеприпасов. Враг ответил 34 ударами авиации и 51 обстрелом из РСЗО. По данным Генштаба, за минувшие сутки оккупанты также реализовали 1 ракетный удар по Украине.