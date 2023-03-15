В городе повреждены многоэтажные и частные жилые дома.

Российские оккупанты ударили по городу Марганец Днепропетровской области.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак. "Рашисты ударили по Марганцу. Убили двух женщин - 62 и 57 лет. Предварительно, еще четыре женщины и один мужчина – пострадали", - уточнил он.

По данным Лысака, в городе повреждены семь многоэтажных и четыре частных дома, хозяйственная постройка.

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"Сейчас информация уточняется", - отметил он.

Ситуация в Днепропетровской области

Российские оккупанты систематически обстреливают Днепропетровскую область. Больше всего от российских ударов страдает Никополь и Никопольский район, Марганец и некоторые другие населенные пункты.

Всего за время войны в результате обстрелов оккупантов в Марганце погибли 14 человек, еще 41 человек ранен. Также сильно пострадала инфраструктура города. При этом в последнее временем удары значительно усилились.

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