Оккупанты стянули к линии отвода на Донбассе танки Т-64 и САУ "Гиацинт"

Боевики также продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведение сил и средств “Петровское”.

На Донбассе зафиксировали более 10 танков Т-64 и гаубицу "Гиацинт С" оккупантов, которые размещены с нарушением линии отвода тяжелого вооружения.

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Об этом сообщается на странице операции Объединенных сил в Facebook со ссылкой на украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон.

Отмечается, что российско-оккупационные войска и дальше продолжают игнорировать и грубо нарушать определенные Минскими соглашениями линии отвода тяжелого вооружения.

Согласно отчету Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ от 10 июля, во время наблюдательного полета беспилотник представителей миссии зафиксировал на территории объекта близ неподконтрольного правительству Украины поселка Лутугино Луганской области 11 танков Т-64, а также 152-мм самоходную гаубицу 2С5 "Гиацинт С".

Также ОЦКК отмечает, что оккупанты продолжают наращивать минные поля в прямой близости к участку разведения сил и средств "Петровское".

Кроме этого, с целью сокрытия вооружения и военной техники российские оккупанты срывают запланированные наблюдательные полеты БПЛА миссии путем обстрелов из стрелкового оружия.

«Украинская сторона ОЦКК обеспокоена тем, что российско-оккупационные войска продолжают демонстрировать устойчивое нежелание соблюдать Минские соглашения и откровенно игнорируют взятые на себя обязательства в рамках консультаций Трехсторонней контактной группы. Своими действиями они подтверждают стремление к дальнейшему обострению международного вооруженного конфликта и подвергают опасности мирное население в оккупированных ими населенных пунктах», - отмечается в сообщении.

Напомним, в течение прошлых суток, 11 июля, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. Трое украинских воинов получили ранения, их срочно госпитализировали.

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