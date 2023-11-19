Силы обороны Украины удерживают позиции на левобережье Днепра в Херсонской области и продолжают наносить огневое поражение противнику.

Российские оккупанты вели штурмовые действия на нескольких направлениях фронта, но их попытки оказались безуспешными.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 71 боевое столкновение. Всего враг нанес пять ракетных и 76 авиационных ударов, совершил 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенных пунктах.

Авиационные удары получили 16 населенных пунктов Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей. Под артиллерийским огнем оказались более 150 населенных пунктов этих же областей, а также Черниговской и Николаевской.

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В зоне ответственности оперативно-стратегической группировки войск "Хортица" на Купянском направлении враг вел штурмовые действия возле Синьковки и восточнее Петропавловки Харьковской области, где Силами обороны Украины было отбито семь атак.

"На Лиманском направлении противник вел штурмовые действия в районе Торского Донецкой области, успеха не имел", - сообщили в Генштабе.

На Бахмутском направлении украинские воины отбили восемь атак захватчиков вблизи Клещиевки и Андреевки Донецкой области. Силы обороны Украины продолжают штурмовые действия южнее Бахмута, наносят врагу потери в живой силе и технике, закрепляются на достигнутых рубежах.

"В зоне ответственности ОСУВ" Таврия " на Авдеевском направлении оккупанты не оставляют попыток окружить Авдеевку. Наши воины стойко держат оборону, наносят врагу значительные потери", - говорится в сообщении.

Отмечается, что безуспешными были наступательные действия противника в восточнее керамика, Новобахмутовки, Степного и Авдеевки Донецкой области, где Силами обороны было отбито 26 атак врага.

Кроме того, на Марьинском направлении российские захватчики вели безуспешные штурмовые действия в районах Марьинки и Новомихайловки Донецкой области. Здесь украинские защитники отбили 22 атаки.

"На шахтерском направлении враг вел безуспешные штурмовые действия возле Старомайорского Донецкой области, где Силы обороны отбили три атаки", - отметили в Генштабе.

На Запорожском направлении противник вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Работино, Новопрокоповки и западнее Вербового Запорожской области, но успеха не имел.

В то же время силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском направлении, наносят оккупационным войскам потери в живой силе и технике, истощают врага вдоль всей линии фронта.

"В зоне ответственности ОСУВ "Одесса" на Херсонском направлении наши воины ведут контрбатарейную борьбу, наносят огневое поражение по тылам противника. Силы обороны в дальнейшем удерживают позиции на левобережье Днепра Херсонской области. Продолжают наносить огневое поражение противнику", - говорится в сообщении.

Война в Украине - последние новости с фронта

Институт изучения войны (ISW) в своем отчете, со ссылкой на геолокационные кадры, отметил, что российские оккупанты продолжили наступление на Авдеевку Донецкой области и имеют незначительное продвижение.

Так, по данным аналитиков, россияне незначительно продвинулись к северу от Авдеевского коксохимического завода и в промышленной зоне на юго-восточной окраине города.

В то же время российские "военкоры", в частности заявляют, что российские войска контролируют 60% промзоны, и что часть Авдеевского коксохимического завода все больше становится спорной "серой зоной".

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