На период Пасхальных праздников запрещено проводить богослужения в церквях в период комендантского часа и посещать кладбища.

Сегодня в Херсонской области от обстрелов погибли два человека и еще двое украинцев получили ранения, кроме того, враг сбросил авиабомбу на школу.

Об этом сообщил начальник Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в эфире телемарафона.

"Сегодня вражеская авиация ударила по селу Змиевка Бериславского района, управляемыми авиабомбами россияне попали в здание местной школы. По предварительной информации, один человек погиб, еще один получил ранения", - сказал он.

Также по его словам, сегодня враг обстрелял и село Никольское Дарьевской общины. Ранение получил 52-летний мужчина.

"С самого утра россияне обстреляли парк в Днепровском районе Херсона. Из-за вражеской атаки травмы несовместимые с жизнью получил 45-летний мужчина", - сообщил Прокудин.

Он отметил, что на период Пасхальных праздников запрещено проводить богослужения в церквях в период комендантского часа, который длится с 20.00 до 06.00.

Также запрещено посещать кладбища и места захоронений из-за минной опасности и высокого риска ударов.

Ночью армия РФ ударила ракетами по Славянску

Напомним, что в ночь на 13 апреля из-за вражеских ударов пострадал еще один город Украины - Славянск. По нему оккупанты ударили ракетой и попали во двор местной школы.

Для совершения очередного военного преступления оккупанты применили ракеты С-300. Помимо территории школы, существенно пострадали ближайшие к ней многоэтажки. Также еще одну атаку по городу враг направил на городской водоканал. К счастью, в объект не попали.

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