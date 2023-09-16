Военный эксперт Шон Белл заявил, что так называемый сухопутный мост между Крымом и Донбассом является "наименее трудным местом" для освобождения украинскими войсками.
В комментарии Sky News он отметил, что ВСУ медленно, но уверенно продвигаются на юг, где сталкиваются с оборонительными опорами, которые Россия месяцами строила. В частности, линия Суровикина простирается через эту территорию и включает противотанковый ров, препятствия "зубы драконов", за которыми расположены оборонительные позиции в траншеях.
Однако, если Силы обороны смогут пробиться и достичь побережья Азовского моря или приблизиться на расстояние, на котором будут доставать этот участок, это фактически разрежет российские силы пополам. Как отмечается, во время контрнаступления стало понятно, что Украина держала в резерве большую часть своих западных танков и лучше всего обученных войск, ожидая прорыва где-то на линии фронта. Часть этих танков, вероятно, отправляют на бои за Запорожье.
"Вы никогда не будете уверены, что будет щелью, которая прорвет дамбу, вы никогда не узнаете, пока не появится трещина и не откроются шлюзы. Вопрос в том, хватит ли украинцам выносливости, морального духа и техники, чтобы воспользоваться этим", - подытожил Белл.
Война в Украине - последние новости
Как ранее сообщал УНИАН, в результате успешных действий украинских военных на юге страны российских захватчиков удалось оттеснить на расстояние от 3 до 4 километров на разных участках фронта.
По данным аналитиков ISW, в районе Херсона ВСУ начали создание плацдарма для форсирования Днепра.
При этом РФ потеряла уже около 271 тыс. 790 своих военных.