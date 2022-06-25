С целью вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново.

Оккупанты пытались блокировать Лисичанск.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает Генштаб ВСУ.

"На Северодонецком направлении оккупанты обстреливали из ствольной артиллерии районы населенных пунктов Лисичанск, Спорное и Волчеяровка. Нанесли авиаудар в районе Лисичанска, пытались блокировать город с юга. С целью вытеснения наших подразделений враг вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Метелкино, Сиротино и Вороново", - говорится в сообщении.

По данным Института изучения войны, украинские войска сохранят свою оборону вокруг Лисичанска и продолжат изнурять российские войска, которые столкнутся с проблемами, пытаясь окружить город.

Как сообщал УНИАН, отвод вооруженных сил Украины с Северодонецка продлится несколько дней, поскольку там находится множество подразделений. При этом, о отступление украинских военных из Лисичанска речь пока не идет.

Известно, что российские войска при поддержке авиации наступают по всем направлениям в районе Северодонецка и Лисичанска.

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