При этом он подчеркнул, что окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации.

Восстановление Мариуполя будет стоить более $14 млрд, а полное восстановление города займет 7-10 лет.

Об этом рассказал мэр города Вадим Бойченко.

По его словам, из-за войны в городе уничтожено или повреждено 1356 многоэтажных домов. Также разбомблено 40% частных домов, большинство из которых не подлежит реконструкции.

"Поэтому в планах – строительство новых объектов. Эксперты предварительно оценивают стоимость восстановления инфраструктуры в более чем $14 млрд для проживания там 220 тыс. человек", - сообщил мэр.

При этом он подчеркнул, что окончательная цифра будет названа после оценки разрушенных домов после деоккупации. По словам Бойченко, о готовности помогать в восстановлении уже заявил Европейский инвестиционный банк и крупный украинский бизнес.

"Сотрудничаем с различными экспертами из городов, которые были разрушены во время Второй мировой войны. Это Гданьск, Варшава, Дрезден, Роттердам. Изучаем их опыт восстановления. Надеемся, что в "плане Маршала" для всей страны будет отдельный раздел для Мариуполя... Верю, совместно мы возродим Мариуполь и сделаем его еще лучше", - подытожил Бойченко.

Как сообщал УНИАН, 5 июля в городском совете Мариуполя заявили, что Кремль еще до начала войны имел цель стереть Мариуполь с лица земли, а также физически уничтожить жителей города.

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