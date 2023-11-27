Геолоцированные кадры показывают, что оккупанты продвинулись к северо-западу от Красногоровки в 7 км к северо-западу от Авдеевки.

Российские оккупанты наступали к северо-западу и юго-востоку от Авдеевки.

Об этом говорится в свежем отчете Института по изучению войны (ISW). Там отметили, что геолоцированные кадры показывают, что они незначительно продвинулись к северо-западу от Красногоровки в 7 км от Авдеевки и в восточной части промышленной зоны на юго-восточной окраине города.

На геолоцированной видеозаписи видно, как российская бронетехника атакует позиции ВСУ в северной части промышленной зоны на юго-восточной окраине Авдеевки. Аналитики отметили, что российские пропагандисты трубили якобы о полном захвате авдеевской промзоны возле железнодорожной станции Ясиноватая-2, однако ISW не наблюдал визуального подтверждения этих утверждений.

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Ситуация в Авдеевке

Руководитель Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш рассказал, что российские оккупанты уменьшили применение авиации, но увеличили использование FPV-дронов, что затрудняет логистику и эвакуацию гражданских людей из города.

Россия начала третью волну штурмов Авдеевки, увеличив количество атак. По данным Института изучения войны, на этот раз механизированные силы российских оккупантов значительно слабее, по сравнению с предыдущими волнами нападений.

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