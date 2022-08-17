В Новой Каховке были подорваны казармы российских оккупантов.
Военные РФ опубликовали фото и видео с места удара, пишет украинский журналист Денис Казанский.
Судя по отснятым кадрам, удар пришелся точно по месту расположения оккупантов. В результате атаки уничтожено здание, техника, припаркованная у казарм, сожжена.
Сообщается о 12 ликвидированных и десяти раненых российских военных.
Когда именно ударили по группировке врага – не уточняется.
"Были сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я попал в госпиталь, господь уберег. На месте этих развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь. В ту ночь погибли 12 наших ребят и десять были тяжело ранены", - делится оккупант в соцсетях.
Война в Украине: актуальные данные
Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.
Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.
Также бои продолжаются на Харьковском направлении.
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