Сообщается о 12 ликвидированных и десяти раненых российских военных.

В Новой Каховке были подорваны казармы российских оккупантов.

Военные РФ опубликовали фото и видео с места удара, пишет украинский журналист Денис Казанский.

Судя по отснятым кадрам, удар пришелся точно по месту расположения оккупантов. В результате атаки уничтожено здание, техника, припаркованная у казарм, сожжена.

Сообщается о 12 ликвидированных и десяти раненых российских военных.

Когда именно ударили по группировке врага – не уточняется.

"Были сегодня на месте, где находилась наша казарма. Вовремя я попал в госпиталь, господь уберег. На месте этих развалин был дом, в котором я ночевал почти каждую ночь. В ту ночь погибли 12 наших ребят и десять были тяжело ранены", - делится оккупант в соцсетях.

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Российские войска сосредоточились на захвате Донбасса. На Краматорском и Авдеевском направлениях враг пытается улучшить тактическое положение, а вот на Славянском – отступил.

Наступления противника отбиты у Спорного, Железного, Шумов и Зайцево. В районе Соледара и Бахмутского боевые действия продолжаются.

Также бои продолжаются на Харьковском направлении.

С территории Беларуси российский Су-34 16 августа нанес авиаудар по военному аэродрому под Житомиром. Личный состав успел укрыться.

Не прекращаются ракетные удары по Одесской области, а также обстрелы из ствольной артиллерии по приграничным районам Черниговской и Сумской областей.

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