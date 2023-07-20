Вероятно, военные хотят, чтобы те, кто "понаехал", имели возможность покинуть оккупированный полуостров.

Крымский мост, который соединяет временно оккупированный Крым с Россией, будут разрушать постепенно, а не одним ударом. Такое предположение высказал заведующий отделом Национального института стратегических исследований Алексей Ижак.

"Насколько я понимаю логику действий наших военных, она заключается в том, чтобы постепенно задачей более сильных ударов не сразу разрушить Крымский мост, а позволить всем лишним, которые понаехали, уехать", – объяснил он в эфире телеканала FREEДОМ, заметив, что Россия наполняет маршруты в Крым гражданскими людьми, чтобы защитить мост.

При этом Ижак не исключает, что многим россиянам некуда ехать, поскольку они продали недвижимость в других регионах РФ, чтобы поселиться в оккупированном Крыму.

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"По большей части, это военные спецслужбисты. Я думаю, план такой есть, чтобы они уехали. Панические настроения у них в семьях появляются. Но какая будет динамика? Мне кажется, так же как и во всей РФ, пока россияне массово не увидят, что власть в Кремле начинает крошиться, будут сидеть и ждать, и рассчитывать на какое-то чудо, что сейчас Путин вывернется, что Россия всех одержит победу", – резюмировал эксперт.

Удары по Крымскому мосту

Впервые взрыв на Крымском мосту прозвучал 8 октября 2022 года. В России тогда заявили, что на переправе взорвалась грузовая машина, что привело к тому, что загорелся железнодорожный поезд с топливом. В результате того взрыва частично обвалились два автомобильных пролета. Впоследствии мост отремонтировали.

Утром 17 июля 2023 года на мосту снова произошел "хлопок". Россияне традиционно заявили, что виновата Украина. Мост якобы атаковали надводными дронами. В результате взрыва обвалился пролет Крымского моста.

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