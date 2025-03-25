Оккупанты столкнулись с проблемами при запуске дронов.

Оккупационные войска Российской Федерации, которые находятся на территории Херсонской области, получили множество бракованных беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщается в Telegram-канале военного движения украинцев и крымских татар "АТЕШ", об этом партизанам стало известно от агентов из 80-й и 61-й бригад Вооруженных сил России. По их словам, во время применения дроны часто теряют связь с операторами и взрываются. В результате этого получили ранения по меньшей мере двое российских операторов БПЛА:

"В последнее время поставки FPV-дронов на указанный участок резко увеличились, в том числе оптоволоконных. Однако, вероятно, в цепочку поставок вмешались неравнодушные люди - и теперь каждый запуск для врага превращается в русскую рулетку".

Бракованные дроны для оккупантов

Напомним, в феврале в России заявили, что их волонтеры передали солдатам FPV-очки, которые взрываются во время применения. Сообщалось, что сами волонтеры якобы не знали, что устройства содержат взрывчатку.

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По данным источников УНИАН в специальных службах, эту операцию провела украинская разведка. Большую партию очков оборудовали функцией дистанционного подрыва.

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