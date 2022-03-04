Украинской властью было сформировано 19 фур для обеспечения потребностей Херсона и области самым необходимым.

Оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута.

"Только что мне сообщили, что оккупанты не дали добро на "зеленый коридор" для поставки гуманитарной помощи на Херсонщину", - отметил он.

По словам Лагуты, украинские власти сформировали 19 фур для обеспечения нужд Херсона и области самым необходимым.

"А теперь рашисты говорят, что сами обеспечат гуманитарную помощь. Мы и дальше будем требовать от оккупантов возможности подвоза украинской гуманитарной помощи", - отметил глава ОВА.

Как писал УНИАН, оккупанты отключили мобильную связь на территории всей Херсонщины. Сейчас работает только WiFi.

2 марта после боев оккупанты взяли под контроль Херсон. В частности, они захватили здание ОГА и телевышку. Вскоре появилась информация, что россияне оккупационные войска планируют провозгласить "Херсонскую народную республику". Для этого в город свозят 2 больших автобуса, 20 авто, 2 микроавтобуса и 7 "ГАЗелей".