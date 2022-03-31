Животные бродят по разбомбленной территории без еды и воды

Российские военные разбомбили ферму в Харьковской области. "Освобожденные" коровы теперь просто ходят среди разбитых зданий

Соответствующее видео обнародовал Telegram-канал "Харьков 1654".

"Местный "колхоз" Харьковской области долгие годы был под гнетом "летучих эскадронов смерти из националистов", но российская армия "освободила" коров! Теперь они свободны!" – говорится в комментарии под видео.

На обнародованных кадрах видно, что снаряды серьезно повредили здания фермы – местами нет крыши, дыры в стенах, выбиты окна. При этом он некоторых зданий остался лишь каркас. В то же время животные бродят по территории без еды и воды с полным выменем, потому что доить их некому.

Как ранее сообщал УНИАН, из-за российско-украинской войны больше всего страдают те, кто не может себя защитить от оккупантов и разрывающихся снарядов - животные. В Киевской области в Демидове находится зоопарк "12 месяцев", где из-за российских оккупантов сложилась катастрофическая гуманитарная ситуация, ведь зоопарк оказался полностью отрезан.

При этом российские войска обстреляли семейный экопарк "Ясногородка", в результате чего погибла часть животных.

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