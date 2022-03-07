Точное количество пострадавших в результате вражеской атаки в Харькове устанавливается, отметили в Офисе генпрокурора.

Прокуратура начала уголовное производство по факту обстрела оккупантами супермаркета в Харькове, в результате которого погибли четыре человека и были ранены более 15 человек.

Как сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора, начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, сопряженного с умышленным убийством (ч. 2 ст. 438 УК Украины).

Установлено, что около 12:00 6 марта российскими военнослужащими осуществлен артиллерийский обстрел снарядами супермаркета "Хазар" по ул. Академика Вальтера в Харькове.

"В результате этих действий страны-агрессора погибли 4 человека, телесные повреждения получили более 15 человек. Точное количество пострадавших устанавливается", - говорится в сообщении.

Напомним, 24 февраля ранним утром войска РФ ворвались в Украину. Позже Верховная Рада поддержала введение в украинском государстве военного положения.

Противник атаковал военные объекты, а потом использовал разное вооружение и авиацию против мирных населенных пунктов, Харьков не раз был обстрелян.

В областном центре вечером 6 марта под авиационный удар оккупантов, в частности, попало здание Военной службы правопорядка ВСУ и находящиеся рядом двухэтажные жилые дома.

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