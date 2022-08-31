В городе по-прежнему проводится эвакуация.

Российские оккупанты обстреляли прифронтовой Славянск. Удары совершили по двум улицам города. К счастью, обошлось без жертв и пострадавших.

Информацией о вражеской бомбардировке поделился мэр Славянска Вадим Лях на персональной странице на Facebook.

"Ночь снова прошла неспокойно. Прилетело на ул. Торская и Светлодарская. К счастью, обошлось без жертв. Берегите себя. Не забывайте, что в городе проводится эвакуация", — написал Лях.

Відео дня:

Как сообщал УНИАН, предыдущий обстрел Славянска оккупанты совершили 28 августа. Тогда ударили по центральной части города. Рашисты повредили объекты инфраструктуры и многоэтажки, а один из снарядов прилетел во двор школы.

Напомним, прошлой ночью враг также обстрелял Краматорск и Никополь. В обоих случаях есть пострадавшие и повреждены жилые дома вместе с объектами инфраструктуры. К счастью, оккупанты никого не убили.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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