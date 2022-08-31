Также повреждены многоэтажки.

Враг нанес удар по центру Краматорска. В результате обстрела есть раненые.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил мэр города Александр Гончаренко.

"Ночной удар по центральной части Краматорска. Повреждены многоэтажки, есть раненые. Продолжаем выяснять последствия очередного террора". - сообщил он.

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Напомним, ранее супруга президента Украины Елена Зеленская показала 11-летнюю девочку Яну, которая потеряла обе ноги и учится ходить на протезах. Ребенок попал под обстрел оккупантов на железнодорожном вокзале во время эвакуации из Краматорска.

Яна и ее семья попала под обстрел на вокзале в Краматорске. Мать девочки потеряла ногу, ребенок - обе. Сейчас семья Степаненко воспользовалась программой протезирования в США.

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